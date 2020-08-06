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أمانة العاصمة المقدسة تُفعل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين

Time منذ ساعة
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أمانة العاصمة المقدسة تُفعل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تفعيل ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميّز المؤسسي، خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين, حيث تُمثل الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قبل المستفيدين.

وتتمثل خدمة الباركود في حجز المواعيد لدى الأمانة، وحجز المواعيد عبر موقع منصة بلدي، وخدمة البلاغات على “واتساب”، وخدمة “واتساب” مخدوم وأنت في بيتك، إضافة إلى خدمة مبادرات خدمة العملاء.

وقال مدير عام خدمة العملاء والتميّز المؤسسي المهندس وائل حلواني، إن هذه الخدمة تُسهّل لقاطني العاصمة المقدسة التقدم إلى الخدمات الأساسية بأمانة العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى اهتمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتسهيل الخدمات المرتبطة بالأمانة للمراجعين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتم سبب التلوث الجوي والبحري والبري ، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ناقد رياضي
طبيعي ان يكون النصر ضحية الهلال في عيد الأضحية .
نصراوي سابق
فهد الهريفي مريض نفسي وأصبح يهذي من خسارة النصر . والهريفي شخص غير مرغوب به لدى النصراويه وسبق ان تم طرده من دخول النادي وإلى اليوم ممنوع من الدخول . ولم يتم تكريمه من النصر بسبب تصرفاته السلبية !! . ولكن تكرم عليه تركي آل الشيخ وكرم في يوم لم يحضر فيه إلا عمال الملعب وبعض عمال البلديه وبعض الجاليات المتواجدىة بالقرب من ملعب فيصل بن فهد ..
ابو محمد 😎 ✍️
طاح الاول طاح الجميع .. مثل حجر الدومينو ..
. راعــي الـددســـن .
شايب مِنــتاز يمـكن يتـمرن يـبا يعــرس .👍.

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