بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
عاود فريق نادي الأهلي تدريباته بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من مواجهة "الحزم" الماضية، استعدادا لمواجهة الاتحاد يوم الأحد القادم.
وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس
إدارة النادي الأستاذ عبد الإله بن معتوق مؤمنة ونائبه الدكتور ياسر محروس. وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ خالد النهاري والأستاذ ياسر مدني علاقي.
وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات على أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من الجمل التكنيكة والخططية.
واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، وتمارين لياقية مكثفة.