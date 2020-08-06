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النصر يبدأ استعداداته لمواجهة أبها
منذ ساعة
1811
1
نواف السالم (صدى):
بدأ فريق النصر، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الفريق القاديمة أمام أبها مساء الاثنين في أبهاء.
وتضمنت التدريبات تمارين تكتيكية وتدريبات لياقية بالإضافة إلى دخول النادي الصحي.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
انتم سبب التلوث الجوي والبحري والبري ، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ناقد رياضي
طبيعي ان يكون النصر ضحية الهلال في عيد الأضحية .
نصراوي سابق
فهد الهريفي مريض نفسي وأصبح يهذي من خسارة النصر . والهريفي شخص غير مرغوب به لدى النصراويه وسبق ان تم طرده من دخول النادي وإلى اليوم ممنوع من الدخول . ولم يتم تكريمه من النصر بسبب تصرفاته السلبية !! . ولكن تكرم عليه تركي آل الشيخ وكرم في يوم لم يحضر فيه إلا عمال الملعب وبعض عمال البلديه وبعض الجاليات المتواجدىة بالقرب من ملعب فيصل بن فهد ..
ابو محمد 😎 ✍️
طاح الاول طاح الجميع .. مثل حجر الدومينو ..
. راعــي الـددســـن .
شايب مِنــتاز يمـكن يتـمرن يـبا يعــرس .👍.
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