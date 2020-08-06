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هيفاء وهبي تعلق على احتضان ماكرون لـ لبنانية : محرومة من حضن رئيسها

Time منذ يومين
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هيفاء وهبي تعلق على احتضان ماكرون لـ لبنانية : محرومة من حضن رئيسها

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نزول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أرض لبنان، واحتضانه لإحدى المواطنات اللبنانيات المتأثرات بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت “هيفاء” :”رئيس جمهورية فرنسا يحتضن مواطنة لبنانية، محرومة من حضن رئيسها، حالنا جميعا، بس هيك”.

ويذكر أن “هيفاء” قد نشرت، قبل ذلك، عبر حسابها على موقع “تويتر” مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت، قائلة :” بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وما شاء فعل.. ادعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى”.

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى
سويلم الهزيمي
طيب اركب سيارتك يكلب وانحش والحرمه وزعلانه غني ليل مطولك
عبدالله جبران محمد آل زاهر
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكان في البيت حق ابوي
زائر
بصرف النظر عن كونهم يهود أو غير يهود والغرض من لم شملهم فالمنظر يدعو للشفقة والرحمة لمثل هذه المواقف ، كبار سن وأطفال لا علاقة لهم بالمواقف السياسية ـ أسرة مشردة تم لم شملهم ( وجهة نظر فقط )
علي العسري
وزير التعليم محتار هل يكون حضوريا أو عن بعد يريد الطلاب يستفيدوا من الدروس وفي نفس الوقت خائف على صحتهم وفقك الله يا وزير التعليم

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