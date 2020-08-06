هيفاء وهبي تعلق على احتضان ماكرون لـ لبنانية : محرومة من حضن رئيسها

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نزول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أرض لبنان، واحتضانه لإحدى المواطنات اللبنانيات المتأثرات بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت “هيفاء” :”رئيس جمهورية فرنسا يحتضن مواطنة لبنانية، محرومة من حضن رئيسها، حالنا جميعا، بس هيك”.
ويذكر أن “هيفاء” قد نشرت، قبل ذلك، عبر حسابها على موقع “تويتر” مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت، قائلة :” بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وما شاء فعل.. ادعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى”.