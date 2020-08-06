شاهد.. سفيرة لبنانية تستقيل على الهواء وتؤكد " كلن مريضين نفسيًا "

بيروت (صدى):
أعلنت سفيرة لبنان لدى الأردن، ترايسي شمعون، استقالتها على الهواء مباشرة؛ اعتراضًا على إهمال الحكومة اللبنانية وفسادها.
وقالت السفيرة اللبنانية في لقاء تليفزيوني لها : " كلن لازم يروحوا، والمسؤولية يتحملها الكبار وهؤلاء من يجب محاسبتهم وكلّ من استملوا الحكم في لبنان بعد الحرب هم مريضين نفسياً والمطلوب انتخابات على أساس قانون انتخاب جديد " .
وعن علاقتها بالعماد عون، قالت: " والدي الشهيد داني شمعون وقف إلى جانبه في السابق وتعييني في الأردن لم يكن فقط بسببه بل بسبب جلالة الملك عبدالله الذي تربطه بجدّي علاقات تاريخية وصداقات " .
وشهدت لبنان الثلاثاء الماضي، انفجار مروع لمرفأ بيروت خلّف دمارًا هائلًا، ما تسبب في غضب الشعب اللبناني على الحكومة والسلطة، محملين إياهم المسؤولية كاملة عن هذه الكارثة.