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بالفيديو.. استعدادات مدارس جدة للدراسة عن بعد

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. استعدادات مدارس جدة للدراسة عن بعد

جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو استعدادات مدارس جدة للدراسة عن بعد، حيث توافرت كافة المتطلبات لتسجيل المحتوى الدراسي بدقة عالية لكافة المراحل الدراسية.

وجاء في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية مراحل وعملية تسجيل المواد الدراسية تلفزيونيا لاستخدامها في الدراسة عن بعد.

ومن جانبه، تحدث معلم في مدرسة " دار الذكر " بجدة، عن خطوات التسجيل، قائلا إنها تمر بعدة مراحل، تبدأ من شرح المادة الدراسية من قبل المعلم، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل المشرف.

وأضاف المعلم: الخطوة التالية هي قيام اللجنة المشرفة على الموضوع بمنتجتها وإخراجها ومن ثم نشرها على المنصة التعليمية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتم سبب التلوث الجوي والبحري والبري ، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ناقد رياضي
طبيعي ان يكون النصر ضحية الهلال في عيد الأضحية .
نصراوي سابق
فهد الهريفي مريض نفسي وأصبح يهذي من خسارة النصر . والهريفي شخص غير مرغوب به لدى النصراويه وسبق ان تم طرده من دخول النادي وإلى اليوم ممنوع من الدخول . ولم يتم تكريمه من النصر بسبب تصرفاته السلبية !! . ولكن تكرم عليه تركي آل الشيخ وكرم في يوم لم يحضر فيه إلا عمال الملعب وبعض عمال البلديه وبعض الجاليات المتواجدىة بالقرب من ملعب فيصل بن فهد ..
ابو محمد 😎 ✍️
طاح الاول طاح الجميع .. مثل حجر الدومينو ..
. راعــي الـددســـن .
شايب مِنــتاز يمـكن يتـمرن يـبا يعــرس .👍.

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