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هيئة المنافسة: في قضية أوبر وكريم فحصنا مستندات مليون رحلة

Time منذ 47 دقيقة
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هيئة المنافسة: في قضية أوبر وكريم فحصنا مستندات مليون رحلة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن عملية الاندماج والاستحواذ تتطلب دراسة عميقة لضمان استمرار المنافسة وعدم وجود احتكار.

وقال رئيس الهيئة،خلال لقائه في بودكاست سقراط الدكتور عبد العزيز الزوم، إن هناك بعض الشركات السعودية تعتبر الأمر سهلاً وتتقدم بطلب للاستحواذ دون وجود دراسة جدوى تبين المخاطر والاستراتيجيات السابقة.

وأضاف أنهم في قضية استحواذ شركة أوبر على كريم فحصوا مستندات مليون رحلة للشركتين للوصول إلى متوسط الأسعار واستعانوا بخبراء دوليين.

وأوضح أنهم وضعوا أكثر من 20 شرطاً، من بينها إلزام الشركة بعدم زيادة الأسعار لمدة 3 سنوات، وعدم إلزام السائقين بعقود حصرية، والسماح للشركات الجديدة باستخدام خرائط كريم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الحكم
وهل نصب اردوغان نفسه وكيلا عن الليبيين ام انه يعتبر ليبيا جز من اراضيه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
اعفاء رئيس لجنة الحكام بكيفك يالسويكت والافضل تضل ساكت لان زمن الدفع الرباعي راح وانتهت مسرحيته ولغة الحكم المحلي راحت عليك وكفاية مهازل اللعب صح وانتبه لفريقك ولاتشحنون الاعبين قبل كل مباراه ممكن نقول بدات الطريق الصحيح ولغة البكاء على اللبن المسكوب اسطوانه قديمه ممكن تنفع بزمن طفها واللحقها وزمن ملعب الصايغ حاليا تقنيه تكشف الاعيب البكايه واعتراضات الملاكم تايسون والذي تسبب بضربة الجزاء برزيليو لاتضع كارثية الاهداف الذي ولجت مرماك بالتحكيم واعترف بتقصيرك بالاداره ممكن تنجح باداره صفقات لكن الادارة لها عقل حكيم مثل الامير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود رجل رزين وعاقل ويعرف كيف يدير النادي مو هياط اذا لكم منافسه للزعيم فهي بالهياط الطقطقه نعترف مانقدر عليها لانها لكم نحن لنا المنصات والتتويج فقط
الحكم
حزب الله هو المستفيد الاوحد من تخزين نيترات الامونيوم له سوابق في تخزين واستعمال المتفجرات والمفرقعات
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
هذا عذر الفقراويه الحالميه ماعندهم الا ينجلدون بالرباعيه والخماسية وياكلون هواء وماعندهم الا مقولة الزعيق والطواقى هذا حدهم الطرطره وانا اشرح الزعيق انتم من الفتوها وهى ممكن نتقبلها نزعق على رؤوسكم فتنحي لزعيمكم واذا طواقى نمشى معكم فهى فوق رؤرسكم تاج غصب عنكم ويلبسها كل فقراوي طلعنا عن المود فالنا الدوري ونظمه مع كاس اسيا وغيرنا يشتعل كدرا

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