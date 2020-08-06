هيئة المنافسة: في قضية أوبر وكريم فحصنا مستندات مليون رحلة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن عملية الاندماج والاستحواذ تتطلب دراسة عميقة لضمان استمرار المنافسة وعدم وجود احتكار.
وقال رئيس الهيئة،خلال لقائه في بودكاست سقراط الدكتور عبد العزيز الزوم، إن هناك بعض الشركات السعودية تعتبر الأمر سهلاً وتتقدم بطلب للاستحواذ دون وجود دراسة جدوى تبين المخاطر والاستراتيجيات السابقة.
وأضاف أنهم في قضية استحواذ شركة أوبر على كريم فحصوا مستندات مليون رحلة للشركتين للوصول إلى متوسط الأسعار واستعانوا بخبراء دوليين.
وأوضح أنهم وضعوا أكثر من 20 شرطاً، من بينها إلزام الشركة بعدم زيادة الأسعار لمدة 3 سنوات، وعدم إلزام السائقين بعقود حصرية، والسماح للشركات الجديدة باستخدام خرائط كريم.