بالصور.. لاعبو الشباب يعاودون تدريباتهم بعد فراغهم من لقاء الأمس 

طلال الغامدي (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الشباب تدريباتهم بعد فراغهم من لقاء الأمس، حيث شملت التدريبات تمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد للمشاركين في لقاء الوحدة.
وأجرى لاعبو الشباب تدريبات فنية وتكتيكية في الملعب الرديف " لغير المشاركين في المباراة تحت إشراف المدير الفني بيدرو كايشينيا ".
وكان فريق الشباب حقق فوزا ثقيلا على نظيره فريق الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة احتل الشباب المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد ٣٤ نقطة، ويأتي الوحدة المركز الرابع برصيد ٣٩ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.