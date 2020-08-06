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بالفيديو والصور.. " مدني جدة " يخمد حريقاً اندلع في محطة قطار الحرمين دون خسائر بشرية 

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو والصور.. " مدني جدة " يخمد حريقاً اندلع في محطة قطار الحرمين دون خسائر بشرية 

جدة (صدى):
أخمد الدفاع المدني بجدة حريقًا اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية دون خسائر بشرية.

وتفصيلا، شب حريق ضخم في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

ومن جهته، قال المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة " 911 " تلقى بلاغاً يفيد باندلاع حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وأوضح القرني أنه فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق تبين الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، حيث سيطرت الفرق على الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة.

وكانت قوات الدفاع المدنى سيطرت على حريق ضخم اندلع، فى سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتم سبب التلوث الجوي والبحري والبري ، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ناقد رياضي
طبيعي ان يكون النصر ضحية الهلال في عيد الأضحية .
نصراوي سابق
فهد الهريفي مريض نفسي وأصبح يهذي من خسارة النصر . والهريفي شخص غير مرغوب به لدى النصراويه وسبق ان تم طرده من دخول النادي وإلى اليوم ممنوع من الدخول . ولم يتم تكريمه من النصر بسبب تصرفاته السلبية !! . ولكن تكرم عليه تركي آل الشيخ وكرم في يوم لم يحضر فيه إلا عمال الملعب وبعض عمال البلديه وبعض الجاليات المتواجدىة بالقرب من ملعب فيصل بن فهد ..
ابو محمد 😎 ✍️
طاح الاول طاح الجميع .. مثل حجر الدومينو ..
. راعــي الـددســـن .
شايب مِنــتاز يمـكن يتـمرن يـبا يعــرس .👍.

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