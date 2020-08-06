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القبض على شخصين تورطا في سرقة محلات ومخازن ومركبات بالقصيم

Time منذ 11 دقيقة
Views 1229
القبض على شخصين تورطا في سرقة محلات ومخازن ومركبات بالقصيم

القصيم (صدى):
ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخصين تورطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

ابو ثامر
قيادة الحريم تختلف عن الرجال الست قيادته ناعمه وهاديه السياره خصوصاِالقير اتوماتيك تفير التروس بطريقه سهل دون الضغط عليها من مايتوك الاروس بدون احتكاك ولا رايش داخل القير ومع الوقت تكون التروس والحساسات تعمل بشكل طبيعي وسلس لهذا نمصح جميع السيارات العامل مع ستتنا الحبايب ولا لبتعاد عن الرجل وعباطتهم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههة .. .. ياله من قرد مقروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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