قصة أول طفلة من المملكة تحصد ميدالية برياضة التزلج

طلال الغامدي (صدى):
روت طفلة من مواليد محافظة عنيزة تدعى ملك الشايع قصة نجاحها في رياضة التزلج، مؤكدة أنها حصلت على ميدالية في هذه الرياضة.
وأضافت، في تصريحات لـ"العربية نت"، أنها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها شقت تلك الرياضة بعدما مارستها في حفل عيد ميلاد خاص بصديقتها.
وأكد أن والدتها شجعتها، وجعلتها تأخذ دروساً في جميع المستويات الخاصة برياضة التزلج، مشيرة إلى أنها تمكنت من إحراز تقدماً في وقت قياسي، كما شاركت في مسابقة Houston Invitational 2020 في 6 مارس الماضي، وحصلت على المركز الرابع.