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قصة أول طفلة من المملكة تحصد ميدالية برياضة التزلج

Time منذ 14 دقيقة
Views 1275
قصة أول طفلة من المملكة تحصد ميدالية برياضة التزلج

طلال الغامدي (صدى):
روت طفلة من مواليد محافظة عنيزة تدعى ملك الشايع قصة نجاحها في رياضة التزلج، مؤكدة أنها حصلت على ميدالية في هذه الرياضة.

وأضافت، في تصريحات لـ"العربية نت"، أنها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها شقت تلك الرياضة بعدما مارستها في حفل عيد ميلاد خاص بصديقتها.

وأكد أن والدتها شجعتها، وجعلتها تأخذ دروساً في جميع المستويات الخاصة برياضة التزلج، مشيرة إلى أنها تمكنت من إحراز تقدماً في وقت قياسي، كما شاركت في مسابقة Houston Invitational 2020 في 6 مارس الماضي، وحصلت على المركز الرابع.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
زعيم اااسيا
العنوان دمار ذي هدف الشيخ قوميز الرابع بوووووًم قصف مكافئاتهم المليونيه الى بكائيات ونقلاب على سويكت والمدرب المركز الثامن مشتاقلكم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق اللي يحرقهم عن بكرة ابيهم ..

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