"قنبلة هيدروجينية" تُهدد بتدمير طهران في أي لحظة

طهران (صدى):
نبه رئيس لجنة الميزانية في مجلس مدينة طهران، مجيد فراهاني، من خطر وقوع كارثة في طهران أكبر من انفجار مرفأ بيروت.
وأوضح فراهاني، أن مستودع النفط في حي شهران بالعاصمة الإيرانية بمثابة "قنبلة هيدروجينية بنيت داخل المدينة وعلى خط الزلزال"، مضيفًا: " في كل يوم يتم تحميل نحو 300 صهريج تحمل 30 ألف لتر من الوقود من الخزانات العملاقة في مستودعات النفط في شهران، وتدخل إلى الطريق السريع من وسط المناطق السكنية المكتظة وشوارع وأزقة شهران ".
وأشار إلى أنه " يكفي أن تتعرض إحدى الناقلات أو السيارات لحادث أثناء التزود بالوقود بالقرب من الخزانات، حتى يؤدي ذلك إلى سلسلة انفجارات لخزانات الوقود، واحدا تلو الآخر، وتحل بطهران كارثة أكبر من بيروت ".
وشهدت إيران مسلسل من الحرائق والانفجارات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي طالت النيران منشآت نووية وعسكرية.