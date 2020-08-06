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"قنبلة هيدروجينية" تُهدد بتدمير طهران في أي لحظة

Time منذ 29 دقيقة
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"قنبلة هيدروجينية" تُهدد بتدمير طهران في أي لحظة

طهران (صدى):
نبه رئيس لجنة الميزانية في مجلس مدينة طهران، مجيد فراهاني، من خطر وقوع كارثة في طهران أكبر من انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح فراهاني، أن مستودع النفط في حي شهران بالعاصمة الإيرانية بمثابة "قنبلة هيدروجينية بنيت داخل المدينة وعلى خط الزلزال"، مضيفًا: " في كل يوم يتم تحميل نحو 300 صهريج تحمل 30 ألف لتر من الوقود من الخزانات العملاقة في مستودعات النفط في شهران، وتدخل إلى الطريق السريع من وسط المناطق السكنية المكتظة وشوارع وأزقة شهران ".

وأشار إلى أنه " يكفي أن تتعرض إحدى الناقلات أو السيارات لحادث أثناء التزود بالوقود بالقرب من الخزانات، حتى يؤدي ذلك إلى سلسلة انفجارات لخزانات الوقود، واحدا تلو الآخر، وتحل بطهران كارثة أكبر من بيروت ".

وشهدت إيران مسلسل من الحرائق والانفجارات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي طالت النيران منشآت نووية وعسكرية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
زعيم اااسيا
العنوان دمار ذي هدف الشيخ قوميز الرابع بوووووًم قصف مكافئاتهم المليونيه الى بكائيات ونقلاب على سويكت والمدرب المركز الثامن مشتاقلكم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق اللي يحرقهم عن بكرة ابيهم ..

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