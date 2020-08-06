الأعداد السابقة للصحيفة

تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية 

Time منذ ساعة
Views 1769
تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام للطلاب في الجامعات الكندية 

نايف السالم (صدى):
أقدمت بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، على خطوة لافتة للأنظار ألا وهي تدريس تجربة نجاح الحج هذا العام لطلابها كحالة فريدة في إدارة أخطار الوباء بالعمل.

ومن جهته، أوضح  طموقع التواصل الحكومي في تغريدة عبر موقع " تويتر "، أن نجاح حج هذا العام دفع بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، إلى تدريس طلابها الحج كحالة ناجحة في إدارة مخاطر الوباء بالعمل الجماعي.

وأبانت المتخصصة في العلوم الصحية بجامعة " سایمون فریزر " الكندية في تغريدة عبر حسابها في موقع " تويتر "  أنها تدرس طلابها حج هذا العام؛ كونها حالة تبرز ضرورة إدارة المخاطر بالعمل الجماعي.

ونشرت البروفيسورة مقطع فيديو يظهر فيه اصطفاف حجاج بيت الله الحرام متباعدين في أثناء طوافهم طواف الوداع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ثامر
قيادة الحريم تختلف عن الرجال الست قيادته ناعمه وهاديه السياره خصوصاِالقير اتوماتيك تفير التروس بطريقه سهل دون الضغط عليها من مايتوك الاروس بدون احتكاك ولا رايش داخل القير ومع الوقت تكون التروس والحساسات تعمل بشكل طبيعي وسلس لهذا نمصح جميع السيارات العامل مع ستتنا الحبايب ولا لبتعاد عن الرجل وعباطتهم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههة .. .. ياله من قرد مقروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

أخر الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن فتح التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان
مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن فتح التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان
Time منذ 3 دقائق Views 1108
القبض على شخصين تورطا في سرقة محلات ومخازن ومركبات بالقصيم
القبض على شخصين تورطا في سرقة محلات ومخازن ومركبات بالقصيم
Time منذ 10 دقائق Views 1221
معنى كلمة قاعدين لك
معنى كلمة قاعدين لك
Time منذ 16 دقيقة Views 317
كيف تحدث بعض الحرائق
كيف تحدث بعض الحرائق
Time منذ 17 دقيقة Views 214
بلدية القريات توضح ملابسات المطبات الاصطناعية ومصدات السلامة بمواقف سوق النساء (فيديو)
بلدية القريات توضح ملابسات المطبات الاصطناعية ومصدات السلامة بمواقف سوق النساء (فيديو)
Time منذ 22 دقيقة Views 1339
صفوان السويكت: ما حدث كان ترصدًا مخلًا بالعدالة من الفار ولن نفرط في حقوقنا
صفوان السويكت: ما حدث كان ترصدًا مخلًا بالعدالة من الفار ولن نفرط في حقوقنا
Time منذ 28 دقيقة Views 1669
بالصور.. ماكرون ينزع سترته ليستمع إلى شكاوى اللبنانيين ويعلن عن مؤتمر دولي لدعمهم
بالصور.. ماكرون ينزع سترته ليستمع إلى شكاوى اللبنانيين ويعلن عن مؤتمر دولي لدعمهم
Time منذ 38 دقيقة Views 1663
النصر يدعو إلى جمعية عمومية لإعفاء رئيس لجنة الحكام
النصر يدعو إلى جمعية عمومية لإعفاء رئيس لجنة الحكام
Time منذ 43 دقيقة Views 1661
المبعوث الأميركي الخاص بإيران يستقيل من منصبه 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران يستقيل من منصبه 
Time منذ 49 دقيقة Views 1518
لحظات مرعبة لعائلة مغربية بعد انهيار منزلها
لحظات مرعبة لعائلة مغربية بعد انهيار منزلها
Time منذ 51 دقيقة Views 377