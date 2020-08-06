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مميزات وعيوب سيارات فيات

Time منذ 3 أيام
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مميزات وعيوب سيارات فيات

روما (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات، اليوم الخميس أهم مميزات وعيوب سيارة فيات قبل الشراء، حيث تحتوي على صندوق تبريد ومسند للمقعد الأمامي وفتحات تكييف خلفية لتوزيع الهواء داخل أنحاء السيارة ومرايا جانبية إلكترونية إضافةً إلى 8 سماعات وأنابيب العادم من الكروم.

أما بالنسبة إلى التكنولوجيا الموجودة في السيارة، فهي تتمتع بتطويرات عدة مثل دخول السيارة من دون مفتاح، وعجلة القيادة بنظام المعزز كهربائيًا، وفتح وإغلاق السيارة عن بُعد، إضافةً إلى جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية.

ما من ناحية الأمان فيه فتتمتع بنظام الفرامل وتوزيع إلكترونى للفرامل؛ مما يجعل السيارة أكثر ثباتًا وتوازنًا على الطريق بسرعات عالية مع 6 وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي في حالة اصطدام السيارة.

وتحتوي السيارة على محرك بنزين توربيني بميزة الحقن الإلكتروني المباشر للوقود سعته 1.4 لتر بقوة تصل إلى 160 حصانا.

ومن ناحية عيوب السيارة فهي تتعرض لوجود أعطال في نظام المعلومات والترفيه أما الشاشات التي تعمل باللمس لا تستجيب دائما لبعض الأوامر، وتحتاج إلى وقت طويل إصلاح أو استبدال بعض القطع ومكلفة للغاية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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