الهلال يسعى لتحقيق رقم تاريخي بعد الرباعية 

ماجد محمد (صدى):
يسعى فريق الهلال لتحقيق رقم تاريخي بعد فوزه الساحق على نظيره النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبات الهلال أمام فرصة ذهبية، ألا وهي تحقيق رقم قياسي لم يسبق الوصول إليه في الموسم الماضي، وجاء ذلك بعدما رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة، ليتصدر دوري المحترفين، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.
ويظل أمام الهلال 7 مباريات على ختام الدوري، أي ما يعادل 21 نقطة، فإذا تمكن الهلال أن يفوز في جميع المباريات، فإنه سيصل إلى النقطة 75، ليتخطى رقم النصر، ويصبح صاحب أعلى رصيد من النقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري.