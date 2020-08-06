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الهلال يسعى لتحقيق رقم تاريخي بعد الرباعية 

Time منذ ساعة
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الهلال يسعى لتحقيق رقم تاريخي بعد الرباعية 

ماجد محمد (صدى):
يسعى فريق الهلال لتحقيق رقم تاريخي بعد فوزه الساحق على نظيره النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات الهلال أمام فرصة ذهبية، ألا وهي تحقيق رقم قياسي لم يسبق الوصول إليه في الموسم الماضي، وجاء ذلك بعدما رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة، ليتصدر دوري المحترفين، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.

ويظل أمام الهلال 7 مباريات على ختام الدوري، أي ما يعادل 21 نقطة، فإذا تمكن الهلال أن يفوز في جميع المباريات، فإنه سيصل إلى النقطة 75، ليتخطى رقم النصر، ويصبح صاحب أعلى رصيد من النقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو ثامر
قيادة الحريم تختلف عن الرجال الست قيادته ناعمه وهاديه السياره خصوصاِالقير اتوماتيك تفير التروس بطريقه سهل دون الضغط عليها من مايتوك الاروس بدون احتكاك ولا رايش داخل القير ومع الوقت تكون التروس والحساسات تعمل بشكل طبيعي وسلس لهذا نمصح جميع السيارات العامل مع ستتنا الحبايب ولا لبتعاد عن الرجل وعباطتهم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههة .. .. ياله من قرد مقروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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