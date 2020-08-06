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الإطاحة بـ 8 متورطين في سرقة 330 ألف ريال ومسوغات ذهبية ثمينة بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
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الإطاحة بـ 8 متورطين في سرقة 330 ألف ريال ومسوغات ذهبية ثمينة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال، ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (000'200) مائتي ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أكد أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر ، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ) ، لتورطهم بسرقة مبلغ (000'150 ) مائة وخمسين ألف ريال ، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000'200'1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
ابو وليد
حتى لو خسر الهلال 3 مباريات وفاز فريق ابو خرقه في كل مبارياته يتعادلون في النقاط 66 يعني برضه الهلال بياخذ الدوري
زعيم اااسيا
العنوان دمار ذي هدف الشيخ قوميز الرابع بوووووًم قصف مكافئاتهم المليونيه الى بكائيات ونقلاب على سويكت والمدرب المركز الثامن مشتاقلكم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق اللي يحرقهم عن بكرة ابيهم ..

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