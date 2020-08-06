شاهد..ملحن سعودي يقدم معزوفة موسيقية حزينة عن فاجعة بيروت

أميرة خالد (صدى):
ألف الملحن إبراهيم الدخيل، معزوفة موسيقية عن تفجير مرفأ بيروت الدامي، الذي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة، هي الأولى من نوعها بعد الحادث المأساوي.
وتحمل المعزوفة الحزينة اسم ”بيروت المنكوبة“، وقام ”الدخيل“ بتلحينها وعزفها على العود بعد نحو 24 ساعة فقط من وقوع الحادث.
وكانت بيروت، قد شهدت مساء الثلاثاء، انفجارا هائلا في مستودع تابع لميناء المدينة، ويحوي كميات كبيرة من مادة كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات؛ ما تسبب بتدمير ما يقارب نصف المدينة، فيما تواصل السلطات المحلية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.