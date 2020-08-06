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إغلاق طريق الهدا إثر الأمطار الغزيرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1397
إغلاق طريق الهدا إثر الأمطار الغزيرة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن إغلاق طريق مكة – الطائف (الهدا) بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكد " أمن الطرق"، أنه يجري الآن العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة تشمل: محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحره، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً - بمشيئة الله- .

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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