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الخثلان يوضح حكم الاستماع إلى القرآن لمن كان مضطجعًا " فيديو " 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1505
الخثلان يوضح حكم الاستماع إلى القرآن لمن كان مضطجعًا " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
حسم الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، الجدل حول استماع الشخص للقرآن وهو مضطجع، قائلا إنه لا بأس في ذلك.

وأضاف الخثلان، خلال حواره في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة:" لا يعتبر منافيًّا للآداب، فإذا كان الشخص يستمع للقرآن، وهو مضطجع فلا حرج في ذلك ".

وأوضح الخثلان أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله، وهو مضطجع فمن باب أولى يجوز له الاستماع للقرآن، وهو مضطجع أيضًا، مشيرا: الشيطان يريد إبعاد الناس عن ذكر الله، فتأتي له مثل هذه الوساوس بأن الاستماع للقرآن، وهو مضطجع ليس فيه تأدب، وهذا غير صحيح.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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الخثلان يوضح حكم الاستماع إلى القرآن لمن كان مضطجعًا " فيديو " 
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