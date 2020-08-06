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الهريفي بعد فوز الهلال برباعية: النصر يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم فيتوريا

Time منذ 42 دقيقة
Views 1675
الهريفي بعد فوز الهلال برباعية: النصر يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم فيتوريا

نواف السالم (صدى):
علق نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، على المباراة التى جمعت يوم أمس الهلال مع النصر، موجهاً رسائل إلى جمهور نادي النصر .

وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"مع احترامي وتقديري للإدارة الحالية بس بذمتكم يا جمهور النصر ما تذكرتوا ولا اشتقتوا للشامخ سعود السويلم".

وأضاف :"نصيحة محب.. خلونا من العوامل الأخرى اللي تعودنا عليها الفريق على هذا الدعم الكبير يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم مدرب الشوط الثاني فيتوريا”.

واختتم تغريداته بضرورة أن يفكر نادي النصر في الموسم القادم لكي يستطيع هزيمة الخصم والظروف.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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