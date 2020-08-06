الهريفي بعد فوز الهلال برباعية: النصر يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم فيتوريا

نواف السالم (صدى):
علق نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، على المباراة التى جمعت يوم أمس الهلال مع النصر، موجهاً رسائل إلى جمهور نادي النصر .
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"مع احترامي وتقديري للإدارة الحالية بس بذمتكم يا جمهور النصر ما تذكرتوا ولا اشتقتوا للشامخ سعود السويلم".
وأضاف :"نصيحة محب.. خلونا من العوامل الأخرى اللي تعودنا عليها الفريق على هذا الدعم الكبير يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم مدرب الشوط الثاني فيتوريا”.
واختتم تغريداته بضرورة أن يفكر نادي النصر في الموسم القادم لكي يستطيع هزيمة الخصم والظروف.