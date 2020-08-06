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" واتساب " يُطلق ميزة جديدة ينتظرها جميع المستخدمين 

Time منذ ساعة
Views 1922
" واتساب " يُطلق ميزة جديدة ينتظرها جميع المستخدمين 

علي القحطاني (صدى):
أتاح تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp خدمة المستخدمين وعنصر الأمان بفضل نظام التشفير اللانهائي.

وحمل تطبيق WhatsApp تحديثًا جديدًا مثيرًا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وIOS، وهو الرسائل ذاتية التدمير self-deleting messages.

وقام تطبيق واتس آب بإطلاق الميزة على التحديث الأخير لآخر إصدار تجريبي لنظامي التشغيل أندرويد وIOS، حيث يمكن للمستخدمين ضبط الرسائل في أي محادثة على الاختفاء تلقائيًا، لكن مع الأسف فإنها خاصية أقل مرونة من نظيرتها على Signal.

ويمكن للمستخدمين ضبط الرسائل على Single للاختفاء تلقائيًا بعد مدة يتم تعيينها تتراوح بين 5 ثوانٍ وأسبوع واحد، إلا أن في وWhatsApp لن تكون هناك خيارات واسعة، بل اختيار واحد يحدد لك مسح الرسائل بعد أسبوع فقط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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