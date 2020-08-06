غوارديولا يُرسل خبر سار إلى نادي برشلونة

وكالات (صدى):
أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن خبرًا سارًا لنادي برشلونة الإسباني.
ويذكر أن برشلونة يسعى إلى استعادة المدافع الإسباني إيريك غارسيا من مانشستر سيتي، مستغلًا رغبة اللاعب الشاب في العودة للنادي الكتالوني، ونهاية عقد اللاعب مع السيتي صيف 2021.
وأوضح غوارديولا أن إيريك غارسيا، يرفض تمديد تعاقده مع وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا:“أخبرنا إيريك غارسيا بعدم رغبته بتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي“.
وأضاف:“يتبقى في عقده معنا عام واحد، وكانت رغبتنا عكس ذلك، وبالتالي أتصور بأنه يرغب في اللعب في مكان آخر“.