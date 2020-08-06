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غوارديولا يُرسل خبر سار إلى نادي برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1544
غوارديولا يُرسل خبر سار إلى نادي برشلونة

وكالات (صدى):
أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن خبرًا سارًا لنادي برشلونة الإسباني.

ويذكر أن برشلونة يسعى إلى استعادة المدافع الإسباني إيريك غارسيا من مانشستر سيتي، مستغلًا رغبة اللاعب الشاب في العودة للنادي الكتالوني، ونهاية عقد اللاعب مع السيتي صيف 2021.

وأوضح غوارديولا أن إيريك غارسيا، يرفض تمديد تعاقده مع وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا:“أخبرنا إيريك غارسيا بعدم رغبته بتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي“.

وأضاف:“يتبقى في عقده معنا عام واحد، وكانت رغبتنا عكس ذلك، وبالتالي أتصور بأنه يرغب في اللعب في مكان آخر“.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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