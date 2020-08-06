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حائل تشهد ارتفاعاً جديداً في إصابات كورونا

Time منذ ساعة
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حائل تشهد ارتفاعاً جديداً في إصابات كورونا

حائل (صدى):
شهدت حائل، اليوم الخميس، ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بـ 77 إصابة جديدة، بعد الانخفاض الجذري الذي سجلته أمس الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات توزعت كالتالي: " مدينة حائل 42 حالة، ومحافظة الشملي 12 حالة، ومحافظة الشنان 11 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 5 حالات، ومحافظة سميراء حالة واحدة ".

كما سجلت المنطقة 46 حالة تعافي جديدة، توزعت كالتالي : " 21 حالة في حائل، و10 حالات في محافظة بقعاء، و7 حالات في محافظة الغزالة، و5 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة لكل من محافظات الحائط، السليمي، سميراء ".

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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