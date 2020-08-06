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الاتحاد ينتظر غرامة المولد

Time منذ 26 دقيقة
Views 1463
الاتحاد ينتظر غرامة المولد

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر سداد لاعب النادي الأهلي سعيد المولد مبلغ 271 ألف دولار، أي ما يعادل 1016000 ريال، وفق الحكم الصادر من قبل «الفيفا» بإلزام المولد بسداد المبلغ المستحق.

وذكرت التقارير أن يوم الأحد القادم آخر موعد لدفع اللاعب المبلغ المستحق، ويصادف الموعد لقاء الديربي الذي سيجمع الاتحاد والأهلي ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لـ " عكاظ ".

وتأتي عقوبة المولد جراء توقيعه لنادي فارنزي البرتغالي الذي خاض معه تجربة احترافية قبل العودة للدوري السعودي من خلال نادي الرائد، ومن ثم النادي الأهلي الذي يلعب له حاليا.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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