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موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي

Time منذ ساعة
Views 1627
موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع للتابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي .

وقالت الجوازات في ردها على إحدى المتسائلات: " في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي " .

جاء ذلك ردًا على سؤال، قالت فيه المتسائلة أن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، فكيق تصدر لزوجها تأشيرة خروج نهائي أيضًا.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
أسوأ شوارع عندنا واسوأ مرور عندنا ويدفوعوك مبالغ خيالية يحسب الواحد بيستلم ٢٠٠٠٠ الف وفوق سلامات ترى حنا اقل رواتب في دول الخليج
الهلال
التزمو بالحزام بارك الله فيكم
زائر
لا تصيح
هموس
الا وش رايك بهدف قوميز ههههههههههههه يقولون للحين مضغوطين
A.awad
الله يوفق الهلال في كل مبارياته ....

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