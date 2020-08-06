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بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر

Time منذ 43 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر

الرياض (صدى):
أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن فيروس كورونا الجديد.

وكان البعض قد تساءل عما اذا كانت هناك بوادر لموجة ثانية للعدوى مثل الموجة التى جاءت بعد عيد الفطر، فيما تساءل آخرون عن اذا ما كان هناك لقاح فعال لفيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أنه كلما الأفراد ملتزمون بالاجراءات الاحترازية والوقائية، كلما زاد درجة الأمان والوقاية من الفيروس.

وأضاف أن الفيروس لا يزال نشط، وبالتالي فهو يعتبر جائحة عالمية، مؤكداً عدم وجود لقاح فعال أو علاج موجه للتعامل مع الفيروس، مشدداً على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1291359438679482370

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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