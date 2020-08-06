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النصر قد يفوز باللقب بعد خسارته بالرباعية في حالة واحدة فقط

Time منذ ساعة
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النصر قد يفوز باللقب بعد خسارته بالرباعية في حالة واحدة فقط

نواف السالم (صدى):
مني نادي النصر بهزيمة كبيرة أمام نادي الهلال في لقاء الديربي، وحمل الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مما أغضب الجماهير، ولكن الهزيمة فتحت التساؤلات حول مستقبل الفريق في الموسم الحالي وخاصة أن العالمي تراجع بشكل واضح هذا الموسم ليبقى السؤال هل رباعية الهلال ستكون جرس إنذار يعيد النصر إلى بريقه أو بداية للمزيد من السقوط ونزيف النقاط؟

وقالت التقارير أن من بين أسباب الهزيمة معاناة النادي من الإنهيار الدفاعي فاستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة وهو أمر لم يحدث مع النصر في عهد مدربه البرتغالي روي فيتوريا، حيث عكست الأرقام قوة ما حدث في الديربي بأن النصر استقبل خلال 22 مباراة 16 هدفا ولكنه تأثر بغيابات الخط الخلفي بشكل واضح في مباراة الهلال وخاصة الثنائي البرازيلي مايكون وعبد الله مادو، وستكوم المعادلة الدفاعية هي التي ستشغل بال فيتوريا المرحلة القادمة

ويبقي السؤال الذي يشغل بال جمهور النصر هل ضاع لقب الدوري منهم بعد اتساع الفارق لـ 9 نقاط لصالح الهلال وذلك يزيد صعوبة الأمر ، والحالة الوحيدة لتغيير الموازين هو سقوط الهلال في 3 مباريات مع تحقيق النصر الفوز في كافة مبارياته، وفي ظل ضعف اللياقة فالأمر صعب، حيث يعتقد بأن الهلال يقترب من الفوز باللقب.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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