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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى إمكانية عودة كورونا للمتعافي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى إمكانية عودة كورونا للمتعافي

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم يثبت عالميا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا مجدداً، مشيرًا إلى استمرار الدراسات في هذا الشأن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، أن عدد الحالات الحرجة انخفضت بنسبة 12%، مؤكدًا ان استقرار وانخفاض حالات الإصابة والحالات الحرجة أمر مبشر.

وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية في لقاءاتهم العائلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 284,226 منذ بدء الجائحة.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1291357920966385664?s=20

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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