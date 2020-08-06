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بالفيديو.. مركز الملك سلمان: محاولة بعض الجهات لجمع تبرعات مخالف للأوامر الصادرة

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. مركز الملك سلمان: محاولة بعض الجهات لجمع تبرعات مخالف للأوامر الصادرة

الرياض (صدى):
أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال البيان: إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية:

البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563،

بنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015،

مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554+ .

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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