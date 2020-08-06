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ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية

Time منذ 18 دقيقة
Views 1457
ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وكانت حكومة ترامب تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين، لأجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح يخضع للتجريب في الوقت الحالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء الاتفاق حول شحنات اللقاح، فيما توقعت أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة أن تشهد البلاد ارتفاعا في الوفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب الاتفاق، ستدفع الولايات الولايات المتحدة ما قدره 2.1 مليار دولار، لكل من شركة الدواء الفرنسية " سانوفي " وشركة الدواء البريطانية العملاقة " غلاكسو سميث كلاين ".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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