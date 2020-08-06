ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.
وكانت حكومة ترامب تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين، لأجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح يخضع للتجريب في الوقت الحالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجاء الاتفاق حول شحنات اللقاح، فيما توقعت أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة أن تشهد البلاد ارتفاعا في الوفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب الاتفاق، ستدفع الولايات الولايات المتحدة ما قدره 2.1 مليار دولار، لكل من شركة الدواء الفرنسية " سانوفي " وشركة الدواء البريطانية العملاقة " غلاكسو سميث كلاين ".