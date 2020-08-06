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بالفيديو.. تعرف على "الشبرية" التي تميز بها الحج والعمرة قديماً

Time منذ ساعة
Views 1781
بالفيديو.. تعرف على "الشبرية" التي تميز بها الحج والعمرة قديماً

مكة المكرمة (صدى):
كشفت دارة الملك عبد العزيز معلومات مثيرة للإهتمام حول الشبرية التي بدء استخدامها منذ نحو ثلاثة قرون لحمل الحجاج والمعتمرين الغير قادرين على الطواف .

وقالت الدارة ان اسم الشبرية من التبشير لأهل هذه المهنة عند صناعة السرير أو حمل الحاج او المعتمر وكذلك البشرى للحاج والمعتمر .

وأضافت ان أهل الشبرية العاملين بها كانو في الصفا وتحت جبل أبي قيس وكانوا يضعون قطعة قماش كبيرة ملفوفة مثل كور العمامة فوق رؤوسهم لتخفيف الأحمال عنهم .

كما كان لهم شيخ يعلمم ويدربهم على صحيح الطواف وشؤون المهنة التي حلت محلها العربات الحديثة حالياً .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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