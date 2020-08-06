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بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة
منذ ساعة
1861
1
مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديوسقوط الأمطار الشديدة بالطريق الدائري الرابع اليوم الخميس بمكة المكرمة.
ونشر حساب طقس عبر "تويتر" مشهد سقوط الأمطار الشديد الذي انتشر على الطريق الدائري بشكل مكثف.
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .
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