الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة

Time منذ ساعة
Views 1861
Comment 1
بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديوسقوط الأمطار الشديدة بالطريق الدائري الرابع اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ونشر حساب طقس عبر "تويتر" مشهد سقوط الأمطار الشديد الذي انتشر على الطريق الدائري بشكل مكثف.

.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

أخر الأخبار

موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي
موقف التابعين حال أصدر المستفيد تأشيرة خروج نهائي
Time منذ 6 ثواني Views 999
صورة قديمة لغادة عبدالرازق قبل عمليات التجميل
صورة قديمة لغادة عبدالرازق قبل عمليات التجميل
Time منذ دقيقة Views 1036
ضبط 5 سيارات تستخدم «مستودعاً» للمواد الغذائية بالخرج
ضبط 5 سيارات تستخدم «مستودعاً» للمواد الغذائية بالخرج
Time منذ 4 دقائق Views 1158
ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية
ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً يوم الانتخابات الرئاسية
Time منذ 17 دقيقة Views 1440
خبراء يكشفون حقيقة تبريد محرك السياراة بعض قطع مسافات طويلة
خبراء يكشفون حقيقة تبريد محرك السياراة بعض قطع مسافات طويلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1204
بالفيديو ..لبنانيون يحتشدون حول الرئيس الفرنسي خلال زيارته لـ«بيروت»
بالفيديو ..لبنانيون يحتشدون حول الرئيس الفرنسي خلال زيارته لـ«بيروت»
Time منذ 24 دقيقة Views 1532
العيون الحارة بالليث أبرز المعالم العلاجية
العيون الحارة بالليث أبرز المعالم العلاجية
Time منذ 33 دقيقة Views 644
بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر
بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر
Time منذ 42 دقيقة Views 1657
مكملات غذائية غير مكلفة للتخلص من الدوخة
مكملات غذائية غير مكلفة للتخلص من الدوخة
Time منذ 44 دقيقة Views 1279
بالفيديو.. سلسلة حرائق إيران تطال معمل في طهران
بالفيديو.. سلسلة حرائق إيران تطال معمل في طهران
Time منذ 49 دقيقة Views 1507