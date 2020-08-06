"جاد شويري" يخفف من أحزان اللبنانيين بفيديو غريب لـ "مريم نور" أثناء الإنفجار

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن مقطع فيديو مؤثر للدكتورة مريم نور الشهيرة في علم البدائل الطبيعية أثناء انفجار بيروت .
وظهرت "نور " بشكل مشرد في الشوارع وهي لا تدري ما يحدث وظلت تهذي بكلمات وتقول .. شو صار بها البلد وكلمات غير مفهومة من أثر الصدمة .
وعلق الفنان اللبناني على الفيديو مازحاً في محاولة للتخفيف من احزان المواطنين بأنها تشعر وكأن هناك كائنات فضائية ستخطفها .
وقال : شوية مزح مع دموعنا..مريم نور عساسين اول دقايق الفاجعة: اولكن اجو الكائنات ياخدوني؟ في واحد أصلا من الـnasa بيناتنا