الأعداد السابقة للصحيفة

"جاد شويري" يخفف من أحزان اللبنانيين بفيديو غريب لـ "مريم نور" أثناء الإنفجار

Time منذ 48 دقيقة
Views 1447
Comment 2
"جاد شويري" يخفف من أحزان اللبنانيين بفيديو غريب لـ "مريم نور" أثناء الإنفجار

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن مقطع فيديو مؤثر للدكتورة مريم نور الشهيرة في علم البدائل الطبيعية أثناء انفجار بيروت .

وظهرت "نور " بشكل مشرد في الشوارع وهي لا تدري ما يحدث وظلت تهذي بكلمات وتقول .. شو صار بها البلد وكلمات غير مفهومة من أثر الصدمة .

وعلق الفنان اللبناني على الفيديو مازحاً في محاولة للتخفيف من احزان المواطنين بأنها تشعر وكأن هناك كائنات فضائية ستخطفها .

وقال : شوية مزح مع دموعنا..مريم نور عساسين اول دقايق الفاجعة: اولكن اجو الكائنات ياخدوني؟ في واحد أصلا من الـnasa بيناتنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل
35مليون ريال ماتخجلون اين انتم عن الفقراء والايتام والارامل واصحاب الهموم الماليه والمسجونين قبحكم الله جميعا قال تعالى(فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة)
QLQ
... اللهم لا شماته
عابر
انا جات مخالفه 150 ريال عدم ربط حزام الامان وكنت ناوي اسدد المخالفه وبعدها نزلت مخالفه عدم وجود تامين والحين ماراح اسدد الا بعد عشره سنين خلها تجلس عندهم ليش ديما استهداف المواطن الضعيف
ابن حزم
الله ير حمه ويصبر اهله وذويه
ابو محمد 😎 ✍️
اخرجوا حزب الطواغيت الشياطين ، من بلدكم وانتم تسلموا من كل شر .. .. هذي مايبغالها تحقيق وتدقيق ، واضحه منذ سنين وليست هذه آخرها .. .. شوفوا لكم حل مع حزب الشيطان ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. قوميز يحتفل بعيد ميلاده الـ35 عام
بالفيديو.. قوميز يحتفل بعيد ميلاده الـ35 عام
Time منذ دقيقتين Views 1076
"بغلف" لمن يلومه في هزيمة النصر: أصحاب مصالح حاقدين.. تبوا اكشف رسائلكم !
"بغلف" لمن يلومه في هزيمة النصر: أصحاب مصالح حاقدين.. تبوا اكشف رسائلكم !
Time منذ 11 دقيقة Views 1463
بالفيديو.. تعرف على "الشبرية" التي تميز بها الحج والعمرة قديماً
بالفيديو.. تعرف على "الشبرية" التي تميز بها الحج والعمرة قديماً
Time منذ 18 دقيقة Views 1391
الصحة: تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بكورونا
الصحة: تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بكورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1552
بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة
بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1424
أغذية تساعد في الوقاية من فقر الدم
أغذية تساعد في الوقاية من فقر الدم
Time منذ 28 دقيقة Views 1148
صراع بين أقوى رجلين في زيمباواي وتساؤلات حول احتمال إنقلاب بالبلاد
صراع بين أقوى رجلين في زيمباواي وتساؤلات حول احتمال إنقلاب بالبلاد
Time منذ 33 دقيقة Views 1430
بالفيديو.. مركز الملك سلمان: محاولة بعض الجهات لجمع تبرعات مخالف للأوامر الصادرة
بالفيديو.. مركز الملك سلمان: محاولة بعض الجهات لجمع تبرعات مخالف للأوامر الصادرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1306
ملعب الجنوب يحتضن مباريات الهلال المتبقية في دوري أبطال آسيا
ملعب الجنوب يحتضن مباريات الهلال المتبقية في دوري أبطال آسيا
Time منذ 39 دقيقة Views 1744
مطالبات بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت
مطالبات بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 44 دقيقة Views 1427