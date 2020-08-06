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بالفيديو.. مستشارة تربوية: عودة الطلاب للمدارس في ظل كورونا لم يحسم عالمياً

Time منذ 6 دقائق
Views 1158
بالفيديو.. مستشارة تربوية: عودة الطلاب للمدارس في ظل كورونا لم يحسم عالمياً

الرياض (صدى):
شددت المستشارة التربوية حنان الحمد على ضرورة أن تضمن المدرسة تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عودة آمنة للطلاب لمقاعد الدراسة في الفصول الدراسية.

وأكدت، خلال مداخلة لها في برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، أن بعد أولياء الأمور لديهم مخاوف بشأن عودة ابنائهم إلى المدرسة، لافتة إلى أن عودة المدارس في ظل جائحة كورونا أمر لم يحسم عالمياً.

وأضافت أن بعض الدول أعطت الخيار لأولياء الأمور في ذهاب أبنائهم للمدارس، مشددة على عدم إرسال الأبناء ممن يعانون من حالات صحية إلى المدارس في ظل هذه الجائحة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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