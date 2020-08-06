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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1477
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة

جدة (صدى):
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران طائرة بدون طيار "مفخخة" ، باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية .

ودعا الأمين العام إلى وقف خرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، معرباً عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية لاتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأشار إلى دعم المنظمة لجهود القوات المشتركة للتحالف والإجراءات التي تتخذها للتعامل ، والجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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