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شمس توجه رسالة غاضبة للبنانيين بعد التنمر على الجسمي: كل زعماء لبنان اغتصبوه

Time منذ ساعتين
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شمس توجه رسالة غاضبة للبنانيين بعد التنمر على الجسمي: كل زعماء لبنان اغتصبوه

خالد الظفيري (صدى):
رفضت الفنانة الكويتية شمس الحملة الموجهة والتنمر ضد الفنان حسين الجسمي بعد انفجار مرفأ بيروت ، حيث قالت أن اللبنانين ينتخبون الفاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية، وإذا حدثت لهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم .

وتابعت شمس عبر حسابها "بتويتر" والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم"، مردفة في تغريدة ثانية بأن لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي ، جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه .

وعلق أحد المتابعين: "بهذه التغريدة الفصيحة ألا تتنمرين على شعب بأكمله؟ شعب صدّر الحضارة و الفن و الثقافة لكل الدول المجاورة رغم امكاناته الزهيدة ! رجاءً عدم التعميم و التنظير واحترام النكبة التي يمر بها لبنان"، والتي ردت عليه انا محروق دمي عليهم وابغاهم ينهظوا ضد الكلاب" فيما قال آخر لا داعي لمثل هذا الكلام . مو وقتها أعتقد حسين الجسمي ماتهمه هذه الامور وثانيا لبنان الآن يعاني من دمار ويحتاج ١٠٠ سنة حتى يتعافى".

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أحدث التعليقات

الملل
35مليون ريال ماتخجلون اين انتم عن الفقراء والايتام والارامل واصحاب الهموم الماليه والمسجونين قبحكم الله جميعا قال تعالى(فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة)
QLQ
... اللهم لا شماته
عابر
انا جات مخالفه 150 ريال عدم ربط حزام الامان وكنت ناوي اسدد المخالفه وبعدها نزلت مخالفه عدم وجود تامين والحين ماراح اسدد الا بعد عشره سنين خلها تجلس عندهم ليش ديما استهداف المواطن الضعيف
ابن حزم
الله ير حمه ويصبر اهله وذويه
ابو محمد 😎 ✍️
اخرجوا حزب الطواغيت الشياطين ، من بلدكم وانتم تسلموا من كل شر .. .. هذي مايبغالها تحقيق وتدقيق ، واضحه منذ سنين وليست هذه آخرها .. .. شوفوا لكم حل مع حزب الشيطان ..

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