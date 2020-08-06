شمس توجه رسالة غاضبة للبنانيين بعد التنمر على الجسمي: كل زعماء لبنان اغتصبوه

خالد الظفيري (صدى):
رفضت الفنانة الكويتية شمس الحملة الموجهة والتنمر ضد الفنان حسين الجسمي بعد انفجار مرفأ بيروت ، حيث قالت أن اللبنانين ينتخبون الفاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية، وإذا حدثت لهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم .
وتابعت شمس عبر حسابها "بتويتر" والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم"، مردفة في تغريدة ثانية بأن لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي ، جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه .
وعلق أحد المتابعين: "بهذه التغريدة الفصيحة ألا تتنمرين على شعب بأكمله؟ شعب صدّر الحضارة و الفن و الثقافة لكل الدول المجاورة رغم امكاناته الزهيدة ! رجاءً عدم التعميم و التنظير واحترام النكبة التي يمر بها لبنان"، والتي ردت عليه انا محروق دمي عليهم وابغاهم ينهظوا ضد الكلاب" فيما قال آخر لا داعي لمثل هذا الكلام . مو وقتها أعتقد حسين الجسمي ماتهمه هذه الامور وثانيا لبنان الآن يعاني من دمار ويحتاج ١٠٠ سنة حتى يتعافى".