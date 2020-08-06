لينجارد يكشف سبب غضبه في مباراة فريقه ضد لاسك لينز

وكالات (صدى):
قالت تقارير عن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جيسي لينجار بأن سبب غضبه خلال المبارة التي خاضها فريقه ضد لاسك لينز، خلال مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم، بأنه كان يرغب في إحراز أهداف أخرى في المباراة.
وقال لينجارد بانه غضب لأنه كان يرغب في الحصول على ثقة من الأهداف، وأراد إضافة أهداف أخرى هذا الموسم، آملا في أن يتمكن من الاستمرار على ذلك في بقية منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم”.
وتابع بأن ما أغضبه أثناء الاستبدال؟ أنه كان يستمتع باللقاء، كما أنه يستمتع بمباريات كرة القدم. شعر بأنه غير قادر على تسجيل المزيد اليوم، لكن من الواضح أنه قرار المدير الفني سولشاير، مردفا بأنه أتقبل ذلك.”