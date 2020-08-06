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لينجارد يكشف سبب غضبه في مباراة فريقه ضد لاسك لينز

Time منذ 3 ساعات
Views 1686
لينجارد يكشف سبب غضبه في مباراة فريقه ضد لاسك لينز

وكالات (صدى):
قالت تقارير عن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جيسي لينجار بأن سبب غضبه خلال المبارة التي خاضها فريقه ضد لاسك لينز، خلال مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم، بأنه كان يرغب في إحراز أهداف أخرى في المباراة.

وقال لينجارد بانه غضب لأنه كان يرغب في الحصول على ثقة من الأهداف، وأراد إضافة أهداف أخرى هذا الموسم، آملا في أن يتمكن من الاستمرار على ذلك في بقية منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم”.

وتابع بأن ما أغضبه أثناء الاستبدال؟ أنه كان يستمتع باللقاء، كما أنه يستمتع بمباريات كرة القدم. شعر بأنه غير قادر على تسجيل المزيد اليوم، لكن من الواضح أنه قرار المدير الفني سولشاير، مردفا بأنه أتقبل ذلك.”

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
؛زحيث أكد المصدر على حصول المواطنة على صك الطلاق من المحكمة بعدما رفضت كل انواع الصلح للعودة إلى زوجها. حيث أكد وليس زحيث
نجاة محمد
فعلا الزهايمر مرض لا علاج له و ربنا يخفف عنة
احمد
وشكله سكران ولادرى عن اللي حصل الا بعد ماصحى من نومه
احمد
اغلب السعوديين الان اللي يروحون لبنان هم الرافضه حقين القطيف
احمد
الحزام في الطرق السريعه والطويله فقط ....لكن داخل المدن غير ضروري نهائي . حتى في اوروبا وامريكا لايربطون الحزام داخل المدن والشوارع اللي سرعتها لاتتجاوز السبعين .

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