الأعداد السابقة للصحيفة

3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة

Time منذ ساعة
Views 2059
Comment 1
3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة

الرياض (صدى):
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من ثلاث خطوت مشبوهة لعملية غسيل الأموال تعرض من قام بها أو ساعده للمسائلة ،وهي كالتالي :

1- الإيداع : وتتمثل في الإيداعات النقدية بالبنوك وشراء أوراق مالية وتبديل العملات وشراء أسهم .

2- التغطية : وهي مجموعة عمليات لتحويل ونقل الأموال للتغطية على مصدرها الأصلي .

3- الدمج : بمعنى دمج المال الغير مشروع في المال المشروع كشراء سلع غالية وأصول وأسهم واستثمارات .

وأكدت اللجنة على عدم التعاون مع أشخاص او جهات يستخدمونهم كوسطاء في غسيل الأموال في أي من الخطوات الثلاث ، حيث يُعد الشخص حينها شريك في الجريمة ويعاقب بغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن 15 عام أو إحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر ويتم إبعاد المقيم عن المملكة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مستشارة تربوية: عودة الطلاب للمدارس في ظل كورونا لم يحسم عالمياً
بالفيديو.. مستشارة تربوية: عودة الطلاب للمدارس في ظل كورونا لم يحسم عالمياً
Time منذ 5 دقائق Views 1127
تفاصيل سقوط طائرة الجونة بمدينة الغردقة المصرية
تفاصيل سقوط طائرة الجونة بمدينة الغردقة المصرية
Time منذ 11 دقيقة Views 1391
"أمن الطرق" تحذر تناول العقاقير الطبية قبل السفر
"أمن الطرق" تحذر تناول العقاقير الطبية قبل السفر
Time منذ 16 دقيقة Views 1290
الإطاحة بشخص أشعل النار في سيارة متوقفة أمام منزل بحائل
الإطاحة بشخص أشعل النار في سيارة متوقفة أمام منزل بحائل
Time منذ 21 دقيقة Views 1324
بالفيديو.. أخصائية جلدية توجه نصائح هامة للفتيات قبل اللجوء للفيلر والبوتكس
بالفيديو.. أخصائية جلدية توجه نصائح هامة للفتيات قبل اللجوء للفيلر والبوتكس
Time منذ 25 دقيقة Views 1152
بالصور.. شاب يرثي خطيبته في تفجير بيروت: حرقتيلي قلبي..الله يحرق قلب اللي حرمني منك
بالصور.. شاب يرثي خطيبته في تفجير بيروت: حرقتيلي قلبي..الله يحرق قلب اللي حرمني منك
Time منذ 38 دقيقة Views 664
"مودرنا" تعتزم طرح لقاح كورونا أقل من قيمته
"مودرنا" تعتزم طرح لقاح كورونا أقل من قيمته
Time منذ 40 دقيقة Views 1491
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة
Time منذ 51 دقيقة Views 1468
شمس توجه رسالة غاضبة للبنانيين بعد التنمر على الجسمي: كل زعماء لبنان اغتصبوه
شمس توجه رسالة غاضبة للبنانيين بعد التنمر على الجسمي: كل زعماء لبنان اغتصبوه
Time منذ 52 دقيقة Views 1578
"برنت" ينخفض مع استمرار المخاوف بشأن موجة جديدة لفيروس كورونا
"برنت" ينخفض مع استمرار المخاوف بشأن موجة جديدة لفيروس كورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 1509