3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة

الرياض (صدى):
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من ثلاث خطوت مشبوهة لعملية غسيل الأموال تعرض من قام بها أو ساعده للمسائلة ،وهي كالتالي :
1- الإيداع : وتتمثل في الإيداعات النقدية بالبنوك وشراء أوراق مالية وتبديل العملات وشراء أسهم .
2- التغطية : وهي مجموعة عمليات لتحويل ونقل الأموال للتغطية على مصدرها الأصلي .
3- الدمج : بمعنى دمج المال الغير مشروع في المال المشروع كشراء سلع غالية وأصول وأسهم واستثمارات .
وأكدت اللجنة على عدم التعاون مع أشخاص او جهات يستخدمونهم كوسطاء في غسيل الأموال في أي من الخطوات الثلاث ، حيث يُعد الشخص حينها شريك في الجريمة ويعاقب بغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن 15 عام أو إحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر ويتم إبعاد المقيم عن المملكة .