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الركود يضرب سوق الذهب وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة

Time منذ ساعتين
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الركود يضرب سوق الذهب وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة

الرياض (صدى):
يشهد سوق المشغولات الذهبية ركود ملحوظ في حركة المبيعات نتيجة لإرتفاع الأسعار بجانب الظروف السابقة من جائحة كورونا .

ويؤكد أصحاب محال الذهب أن حركة المبيعات أقل بكثير من العام الماضي نتيجة للظروف التي يمر بها العالم .

وفسر التجار ارتفاع الأسعار رغم ضعف الطلب على الشراء بإرتفاع السعر العالمي ، مؤكدين ان مستقبل أسعار الذهب مرتبط بالبورصات العالمية التي تتأثر مباشرةً بالأحداث السياسية ومستجدات كورونا ومخاوف المستثمرين .

وتوقع التجار مزيد من الإرتفاع الفترة المقبلة ، وأكدوا ان جميع من اشترى قبل عيد الأضحى سيحقق أرباح بسبب إتجاه البورصات العالمية نحو المعدن النفيس مع المخاوف الإقتصادية .

وسجل جرام الذهب عيار 24 " 245.37 ريال" حتى صباح امس ، بينما سجل الجرام عيار" 22 " 224.93 ريال والجرام عيار 21 " 214.71 ريال " ، عيار 18 فسجل 184.03 ريال .

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أحدث التعليقات

السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب شهروا فيهم بأعلى المستوياات العالميه ..
السامي
فوز صريح النصراويين نسوا بلنتي الفرج د93 الذي غير نتيجة المباراة وصاحوا لبلنتي هوساوي في الشوط الاول

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