الركود يضرب سوق الذهب وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة

الرياض (صدى):
يشهد سوق المشغولات الذهبية ركود ملحوظ في حركة المبيعات نتيجة لإرتفاع الأسعار بجانب الظروف السابقة من جائحة كورونا .
ويؤكد أصحاب محال الذهب أن حركة المبيعات أقل بكثير من العام الماضي نتيجة للظروف التي يمر بها العالم .
وفسر التجار ارتفاع الأسعار رغم ضعف الطلب على الشراء بإرتفاع السعر العالمي ، مؤكدين ان مستقبل أسعار الذهب مرتبط بالبورصات العالمية التي تتأثر مباشرةً بالأحداث السياسية ومستجدات كورونا ومخاوف المستثمرين .
وتوقع التجار مزيد من الإرتفاع الفترة المقبلة ، وأكدوا ان جميع من اشترى قبل عيد الأضحى سيحقق أرباح بسبب إتجاه البورصات العالمية نحو المعدن النفيس مع المخاوف الإقتصادية .
وسجل جرام الذهب عيار 24 " 245.37 ريال" حتى صباح امس ، بينما سجل الجرام عيار" 22 " 224.93 ريال والجرام عيار 21 " 214.71 ريال " ، عيار 18 فسجل 184.03 ريال .