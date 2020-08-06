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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

Time منذ ساعتين
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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

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أحدث التعليقات

السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب شهروا فيهم بأعلى المستوياات العالميه ..
السامي
فوز صريح النصراويين نسوا بلنتي الفرج د93 الذي غير نتيجة المباراة وصاحوا لبلنتي هوساوي في الشوط الاول

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