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عاصي الحلاني: ما حدث في مرفأ بيروت يشبه الإعصار

Time منذ ساعة
Views 1250
عاصي الحلاني: ما حدث في مرفأ بيروت يشبه الإعصار

بيروت (صدى):
قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني بأنه سمع صوت انفجار مرفأ لبنان وتوقع أنه زلزال قوي مردفا بأن منزله يبعد عن الرفأ 3 كيلو ، موضحا بأنه على الرغم من معايشته لحرب لبنان وجميع مشاكل الحورب التي وقعت به إلا أن ما حدث يشبه الإعصار.

واستطرد الفنان اللبناني قائلًا: "لبنان محكوم عليه ألا يعيش في استقرار.. بيروت أصبحت مدينة مدمرة ويجب أن يصل التحقيق إلى المتسبب"، وتمنى الحلاني إجراء تحقيقًا شفافًا، مردفًا: "إذا في تقصير من جهات معينة يتحاسبوا بقى على التقصير وألا يتمر الأمر مثل كل شيء".

واستأنف الفنان اللبناني أنه يرحب بتحقيق دولي ومحاسبة الدولة الذي فعل كل هذا الخراب حال تثبوت أن هناك دولة من خارج لبنان هي المتسببة في ذلك الانفجار، متابعًا: "لبنان عاني كثيرًا من الحروب وأشكر الشعب المصريوالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أقدم على اقامة جسر جوي مع لبنان للمساعدة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
السؤال كم كلفت قيمة هذه الاشجار البلاستيكيه ومن المستفيد من زراعتها ؟
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ولماذا يحتجزها لبنان كل هذه المده ويحتز حمولتها ويتركها تغرق ؟ تصرف اهبل من الحكومه اللبنانيه
QLQ
... موضوع مميز وهادف
ابو عمار
طيب

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