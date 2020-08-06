"إليسا" حول مساعدات لبنان: بتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة

بيروت (صدى):
علقت المطربة اللبنانية إليسا على إعلان البنك الدولي تقديم مساعدات للبنان لإعادة إعمار بيروت .
وصبت إليسا غضبها على السلطة اللبنانية خشية الفساد وضياع حقوق لبنان في المساعدات .
وقالت المطربة عبر حسابها الرسمي على " تويتر " : أعلن البنك الدولي استعدادو لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد ما صارت منكوبة ، بتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة عالسرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنو متل ما سرقونا وسرقو احلامنا رح يرجعو يسرقونا ويتركو بيروت مدمرة .
وكان منزل إليسا قد تعرض للدمار جراء الإنفجار مع تدمير عشرات المنازل والسيارات في لبنان .
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