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إعلامي يمني يحذر من غرق "صافر": تفوق كارثة بيروت مئات المرات

Time منذ 3 ساعات
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إعلامي يمني يحذر من غرق "صافر": تفوق كارثة بيروت مئات المرات

فهمي محمد (صدى):
أوضح الإعلامي اليمني معمر الأرياني، خطر يفوق انفجارمرفأ بيروت، وهذا الخطر هو غرق أو انفجار ناقلة صافر، محذرا من الكارثة التي قد تؤدي لخسائر بشرية وإقتصادية وبيئية.

وتابع الأرياني حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".

وأضاف بأن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم، مناشدا المجتمع الدولي بالتدخل للضغط علي الحوثيين لإيقاف تسريب أو غرق أو انفجارناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

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أحدث التعليقات

السامي
كلام صحيح وأسيا دليل شاهد على ذلك
السامي
لاجديد تنافض وضجيج وأتهامات هم كما عهد عنهم حلال لهم حرام على غيرهم المؤسف أن تخرج بهذا التنافض لمجرد الميول سياسة القطيع
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب شهروا فيهم بأعلى المستوياات العالميه ..
السامي
فوز صريح النصراويين نسوا بلنتي الفرج د93 الذي غير نتيجة المباراة وصاحوا لبلنتي هوساوي في الشوط الاول

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