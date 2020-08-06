إعلامي يمني يحذر من غرق "صافر": تفوق كارثة بيروت مئات المرات

فهمي محمد (صدى):
أوضح الإعلامي اليمني معمر الأرياني، خطر يفوق انفجارمرفأ بيروت، وهذا الخطر هو غرق أو انفجار ناقلة صافر، محذرا من الكارثة التي قد تؤدي لخسائر بشرية وإقتصادية وبيئية.
وتابع الأرياني حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".
وأضاف بأن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم، مناشدا المجتمع الدولي بالتدخل للضغط علي الحوثيين لإيقاف تسريب أو غرق أو انفجارناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.