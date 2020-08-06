الأعداد السابقة للصحيفة

ماجي بو غصن: نطالب بمحاكمة دولية في إنفجار بيروت وتفسيرات الحكومة غير مقبولة

Time منذ 6 دقائق
Views 1163
ماجي بو غصن: نطالب بمحاكمة دولية في إنفجار بيروت وتفسيرات الحكومة غير مقبولة

بيروت (صدى):
رفضت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، التبريرات والتفسيرات الرسمية للإنفجار الذي هز العاصمة بيروت ، الذي حدث أول أمس، مردفة بأنها لا تصدق تلك التبريرات.

وقالت ماجي"، عبر حسابها بـ"تويتر" "أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لإنكن كذابين ومخادعين، برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين، برقبتكن وطن، بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع، الله لا يسامحكن".

ويذكر بأن انفجار ضرب مرفأ العاصمة بيروت مساء أمس الثلاثاء، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن هو سبب مرضها النفسي🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض المنازل الي تبنى بوسط الوديان ومكان مجرى السيول تزال كلها مين سمح لهم يبنون في هذي الأماكن
omar
اى دوله تساعدها السعوديه بعد ماتشم العافيه يقوم شعبها بسب السعوديه وينكرون الجميل ولاكن السعوديه تعمل بصمت وتنشد الاجر من الله ولا تنظر للسفها منهم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

الإطاحة بقاتل زوجته وشقيقه في حي الشرائع بمكة
الإطاحة بقاتل زوجته وشقيقه في حي الشرائع بمكة
Time منذ دقيقة Views 1050
ماجي بو غصن: نطالب بمحاكمة دولية في إنفجار بيروت وتفسيرات الحكومة غير مقبولة
ماجي بو غصن: نطالب بمحاكمة دولية في إنفجار بيروت وتفسيرات الحكومة غير مقبولة
Time منذ 6 دقائق Views 1163
بالفيديو.. الإطاحة بمتهورًين عرضا حياتهما والآخرين للخطر على طريق سريع بجدة
بالفيديو.. الإطاحة بمتهورًين عرضا حياتهما والآخرين للخطر على طريق سريع بجدة
Time منذ 11 دقيقة Views 1356
"المرور" توضح موقف الراكب بجوار قائد السيارة حال عدم ربط حزام الأمان
"المرور" توضح موقف الراكب بجوار قائد السيارة حال عدم ربط حزام الأمان
Time منذ 21 دقيقة Views 1658
علامات هامة تكشف اللحم المفروم الفاسد
علامات هامة تكشف اللحم المفروم الفاسد
Time منذ 32 دقيقة Views 1238
بالفيديو.. "حكيم" يغني للبنان بعد الإنفجار الهائل
بالفيديو.. "حكيم" يغني للبنان بعد الإنفجار الهائل
Time منذ 42 دقيقة Views 1347
السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب موظفي شؤون الحرمين
السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب موظفي شؤون الحرمين
Time منذ 55 دقيقة Views 1477
القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
Time منذ ساعة Views 1435
"سابك" تسجل خسائر 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2020
"سابك" تسجل خسائر 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2020
Time منذ ساعة Views 1620
أودي تسحب إعلان لها تظهر به فتاة تأكل موزة و سط اتهامات بـ"الإيحاء الجنسي"
أودي تسحب إعلان لها تظهر به فتاة تأكل موزة و سط اتهامات بـ"الإيحاء الجنسي"
Time منذ ساعة Views 1420