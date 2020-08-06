ماجي بو غصن: نطالب بمحاكمة دولية في إنفجار بيروت وتفسيرات الحكومة غير مقبولة

بيروت (صدى):
رفضت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، التبريرات والتفسيرات الرسمية للإنفجار الذي هز العاصمة بيروت ، الذي حدث أول أمس، مردفة بأنها لا تصدق تلك التبريرات.
وقالت ماجي"، عبر حسابها بـ"تويتر" "أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لإنكن كذابين ومخادعين، برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين، برقبتكن وطن، بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع، الله لا يسامحكن".
ويذكر بأن انفجار ضرب مرفأ العاصمة بيروت مساء أمس الثلاثاء، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.