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السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب موظفي شؤون الحرمين

Time منذ 55 دقيقة
Views 1477
السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب موظفي شؤون الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الرئاسة للترجمة والشؤون التقنية باستثمار الوقت لتهيئة وتطوير منظومة العمل عن بعد ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعامل مع وسائلها وأدواتها.

يأتي ذلك حرصاً من معاليه على ضمان استمرارية الأعمال وتنمية البنية التحتية الرقمية بالرئاسة ومرافقها الخارجية، والتكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواكبة التطور التقني الحاصل بالمملكة والاستعداد للعمل تحت كافة الظروف، ودعماً للخطط الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.

وتهدف الرئاسة ضمن خطتها للمرحلة المقبلة إلى تطوير الوسائل التقنية المختلفة، ودعم جاهزية مقرات العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الأمثل، وإيماناً منها بما للتحول الرقمي من أثر في تسريع آلية العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتماشياً مع ما تتطلبه الظروف الراهنة التي تُوجب الإسراع في مراحل التحول الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن هو سبب مرضها النفسي🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض المنازل الي تبنى بوسط الوديان ومكان مجرى السيول تزال كلها مين سمح لهم يبنون في هذي الأماكن
omar
اى دوله تساعدها السعوديه بعد ماتشم العافيه يقوم شعبها بسب السعوديه وينكرون الجميل ولاكن السعوديه تعمل بصمت وتنشد الاجر من الله ولا تنظر للسفها منهم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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