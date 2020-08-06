أودي تسحب إعلان لها تظهر به فتاة تأكل موزة و سط اتهامات بـ"الإيحاء الجنسي"

برلين (صدى):
سحبت شركة " أودي" إعلان لها تظهر به طفلة صغيرة وهي تأكل موزة أثناء إتكائها على سيارة، وذلك وسط إدعاءات واحتجاجات انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الإعلان يحتوي على إيحاء جنسي.
وأعلنت شركة السيارات الألمانية تراجعها "علنا" عن الإعلان يوم الاثنين، بعد اندلاع احتجاج كبير عبر الإنترنت، وأصدرت اعتذارا على "تويتر"، ووعدت بالوصول إلى "كيفية إنشاء هذه الحملة وما إذا كانت آليات التحكم قد فشلت".
وغرّدت "أودي" على حسابها في "تويتر": "نسمعكم، ودعونا نوضح هذا: نحن نهتم بالأطفال"، مضيفة "نعتذر بصدق عن هذه الصورة غير الحساسة، حيث ظهرت في الإعلان فتاة صغيرة ترتدي نظارة شمسية وتحمل موزة مقشرة جزئيا، بينما تتكئ على سيارة أودي الرياضية الحمراء، مع وضع تعليق يقول "يدع قلبك ينبض بشكل أسرع - من كل جانب".