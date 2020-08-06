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أودي تسحب إعلان لها تظهر به فتاة تأكل موزة و سط اتهامات بـ"الإيحاء الجنسي"

Time منذ 4 أيام
Views 3375
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أودي تسحب إعلان لها تظهر به فتاة تأكل موزة و سط اتهامات بـ"الإيحاء الجنسي"

برلين (صدى):
سحبت شركة " أودي" إعلان لها تظهر به طفلة صغيرة وهي تأكل موزة أثناء إتكائها على سيارة، وذلك وسط إدعاءات واحتجاجات انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الإعلان يحتوي على إيحاء جنسي.

وأعلنت شركة السيارات الألمانية تراجعها "علنا" عن الإعلان يوم الاثنين، بعد اندلاع احتجاج كبير عبر الإنترنت، وأصدرت اعتذارا على "تويتر"، ووعدت بالوصول إلى "كيفية إنشاء هذه الحملة وما إذا كانت آليات التحكم قد فشلت".

وغرّدت "أودي" على حسابها في "تويتر": "نسمعكم، ودعونا نوضح هذا: نحن نهتم بالأطفال"، مضيفة "نعتذر بصدق عن هذه الصورة غير الحساسة، حيث ظهرت في الإعلان فتاة صغيرة ترتدي نظارة شمسية وتحمل موزة مقشرة جزئيا، بينما تتكئ على سيارة أودي الرياضية الحمراء، مع وضع تعليق يقول "يدع قلبك ينبض بشكل أسرع - من كل جانب".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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