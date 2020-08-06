"بغلف" لمن يلومه في هزيمة النصر: أصحاب مصالح حاقدين.. تبوا اكشف رسائلكم !

طلال الغامدي (صدى):
وجه عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف انتقادات حادة لكل من يهاجم دعمه المالي للنصر ويروج بأنه سبب الهزيمة امام الهلال واصفاً إياهم بالحاقدين وأصحاب المصالح وانه مصر على دعمه في الخسارة قبل الفوز .
وقال "بغلف " عبر " تويتر " : أعلم أن الحقد والكراهية جعلكم تتجاهلوا دور العضو الذهبي.. وإنه لا يتدخل في العمل الفني والإداري للنادي.. وقد كررتها مرارًا .
وأضاف :لو لم أدعم النادي بأكثر من خمسة وثلاثين مليون.. ولم يدعم الأعضاء الآخرين بالملايين مشكورين.. هل كنتم سوف تدعموا أيها العشرة النشاز؟
ودعا النصراوايين بحظر أي حساب يخالف الدعم للنصر قائلاً : كل نصراوي غيور عليه حظركم .
واستطرد قائلاً : لأنكم أصحاب مصالح شخصية ماذا قدمتوا للكيان؟، لم ادخل النادي سوى مرة واحدة وادعم واحفز في الخسارة قبل الفوز، وما تطلبه الإدارة من دعم ألبيه دون استفسار.. تبوا اكشف عن رسائلكم كلها موجودة .
واختتم قائلاً : الكارهين والحاقدين تركوا كل شيء.. وأخذوا يروجوا أن سبب الهزيمة التحفيز المادي المستمر من السنة الماضية، وظهوري في بث يعلموا أننا كنا نسولف ونطقطق كالعادة، وإطلاق هاشتاق تحفيزي للاعبين تحقق الدوري الاستثنائي والسوبر.. بنفس الدعم والتحفيز، لن أفك الحظر عنكم .
وكان الهلال قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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