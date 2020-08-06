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القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن هو سبب مرضها النفسي🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض المنازل الي تبنى بوسط الوديان ومكان مجرى السيول تزال كلها مين سمح لهم يبنون في هذي الأماكن
omar
اى دوله تساعدها السعوديه بعد ماتشم العافيه يقوم شعبها بسب السعوديه وينكرون الجميل ولاكن السعوديه تعمل بصمت وتنشد الاجر من الله ولا تنظر للسفها منهم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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