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"تويتر" تقيد حملة دونالد ترامب

Time منذ ساعة
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"تويتر" تقيد حملة دونالد ترامب

وكالات (صدى):
قيدت شركة "تويتر" حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضحت الشركة بان سبب التقييد عرض مقطع فيديو يحتوي على "ادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا"، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة موقع فيسبوك حيث حذفت منشورًا للرئيس الأمريكي ادعى فيه أن الأطفال محصنون من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم تويتر في بيان، إن تغريدة حملة الرئيس الأمريكي، والتي أعاد نشرها حسابه الرسمي على تويتر، والتي تتضمن مقطع فيديو لجزء من مقابلته مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "تنتهك قواعد تويتر حول معلومات فيروس كورونا المضللة"، "سيطلب من مالك الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكن من التغريد مرة أخرى".

ويبدو أن الحساب لديه القدرة على التغريد بعد بيان تويتر، مما يشير إلى أن الحملة قد امتثلت للطلب وأزالت الفيديو، وقبل ساعات فقط، حذف فيسبوك منشورًا من الصفحة الرئيسية لترامب يعرض المقابلة نفسها لأسباب مماثلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن هو سبب مرضها النفسي🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض المنازل الي تبنى بوسط الوديان ومكان مجرى السيول تزال كلها مين سمح لهم يبنون في هذي الأماكن
omar
اى دوله تساعدها السعوديه بعد ماتشم العافيه يقوم شعبها بسب السعوديه وينكرون الجميل ولاكن السعوديه تعمل بصمت وتنشد الاجر من الله ولا تنظر للسفها منهم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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