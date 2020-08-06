"سابك" تسجل خسائر 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2020

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 2.22 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بنحو 2.03 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وخسرت الشركة 3.27 مليار ريال خلال النصف الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.